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10 березня • оновлено в 22:56
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Нафта подешевшала: озвучено прогноз, що буде з гривнею і цінами на бензин в Україні

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Різке падіння світових цін на нафту в результаті конфлікту між Саудівською Аравією і Росією не призведе до значного зниження цін на бензин в Україні, однак може послабити курс гривні.

Такий економічний прогноз озвучив в ефірі ObozTV директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

На питання, коли українцям чекати здешевлення бензину на АЗС, Куюн відповів: "Я вважаю, що треба трохи почекати".

"Те, що нафта подешевшала – дуже гарні новини для нас, тому що ми – імпортери, на 85% споживаємо імпортне пальне. Якщо воно подешевшало, то для нас це, звичайно, тільки в плюс. Є логіка в тому, що ціни повинні знижуватися", – зазначив він.

Однак, наголосив експерт, у падіння цін на нафту є своє "але": "Сировинні ринки самі по собі не падають. Нафта тягне такі чутливі для нас позиції, як аграрна продукція та металургія. Якщо це станеться, валютні надходження в країну зменшаться. Буде додатковий тиск на гривню, який і без того дуже великий сьогодні. Це може призвести до серйозного падіння курсу гривні. Отже, це знову-таки призведе до подорожчання імпортних товарів, серед яких найпотужніша позиція – це саме нафтопродукти".

"Зростання цін на бензин – це зовсім малоймовірний сценарій, тому що провал цін на нафту дуже чутливий. Просто на іншій шальці терезів лежить валютний курс. І курсовий фактор набагато могутніший, ніж нафтовий. Тому що, наприклад, сьогодні на нафтопродукти припадає до 40% нафтової складової. А валютна складова – 90%. Тому до валюти більш чутливий цей продукт", – пояснив він.

Куюн спрогнозував, що якщо гривня просяде до 27 грн/$, а ціна на нафту буде, як сьогодні, 35 $/барель, ціна на бензин в Україні не зміниться.

"Падіння цін на нафту буде означати зниження приблизно на 3 грн/літр. А зростання курсу долара порівняно з сьогоднішнім на 2,50 грн означатиме подорожчання на 2 з гаком гривні. 3 грн проти 2,5 грн – 50 копійок якихось "заблукають". Але істотних змін чекати не варто", – розповів експерт.

Водночас, Куюн вважає, що якщо нафта підніметься до рівня 40-45 $/барель, тиск на гривню ослабне і з'являться всі передумови для реального здешевлення бензину.

Нафта подешевшала: що буде з гривнею і цінами на бензин

dialog.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Куюн
Місце
Україна
Теги
долар гривня бензин нафта
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