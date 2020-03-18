Нафта за $20, долар за 100 рублів: у РФ уявили масштаби кризи

Російський державний Сбербанк змоделював сценарій розвитку економічної кризи у Росії: падіння нафти до $20 за барель, курс долара – майже 100 рублів, розриви виробничих ланцюжків і зупинка частини підприємств.

Про це розповів глава фінустанови Герман Греф, пишуть "Ведомости".

На його думку, для клієнтів Сбербанку навіть за такого розвитку подій "якихось драматичних наслідків" не буде. Було змоделювано всього три сценарії. З нафтою за $20 за барель і падінням курсу рубля до позначки 100 руб./$ – "екстремальний".

"Гіршого сценарію ми поки не придумали, наразі обставини не ставлять перед нами завдання ще критичніший варіант розглядати", – підкреслив глава Сбербанку.

Греф оцінив наслідки кризи для РФ tass.ru

Криза виявилася значно глибшою, ніж здавалася спочатку, але уряд докладає усіх зусиль, щоб з нею впоратися, запевнив Греф. У цій ситуації Сбербанк вже "по прізвищах" вирахував корпоративних клієнтів, у яких можуть виникнути проблеми, і працює з кожним. За необхідності банк і клієнти можуть спільно звернутися за допомогою до держави, припустив він.

За словами Грефа, Сбербанк готовий до кризи і може залучити майже 3 трлн рублів ліквідності. Погіршення ситуації в банку не очікують і вважають, що найближчими тижнями панічна хвиля повинна закінчитися.

Навіть в разі екстремального сценарію держбанк не порушить мінімальних нормативів достатності капіталу і збереже прибутковість, переконує Греф.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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