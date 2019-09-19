Нафта пішла вгору після обвалу: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 19 вересня, зросли в ході азіатських торгів після різкого обвалу днем раніше.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,64 долара за барель, що на 0,06% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,3% – до 58,30 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,6% до 61,31 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Ціни на нафту залишаються на підвищеному рівні через побоювання заходів у відповідь Саудівської Аравії або США проти Ірану, що може привести до подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході, передає "Інтерфакс".

"Ризики на Близькому Сході підвищені, і іранське питання нікуди не зникли. Однак через деякий час ринок повернувся до більш консервативнго прогнозу щодо попиту та пропозиції", – резюмував старший стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарті.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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