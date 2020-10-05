Нафта підскочила в ціні після різкого обвалу

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 5 жовтня, виросли після обвалу на 8% за підсумками минулого тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 40 доларів за барель, що на 1,8% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Ціни на Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 2,1% – до 37,83 долара за барель.

Ціни на WTI ICE Futures

Минулого тижня котирування нафти впали на новинах, що у президента США Дональда Трампа і його дружини виявили коронавірус.

Однак напередодні лікар американського президента Шон Конлі заявив, що Трамп уже йде на поправку.

"Нафтові ціни відкрили торги зростанням слідом за іншими ринками після того, як медичний персонал президента США дав оптимістичний прогноз стану його здоров'я", – підкреслив головний ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннс, передає "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світові ціни на нафту впали через новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.