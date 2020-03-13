Нафта підскочила в ціні після рекордного обвалу

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу від початку цього тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 33,62 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії.

Котирування Brent ICE Futures

Воночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,9% – до 31,80 долара за барель.

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 4,2% – до 32,17 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Ціни на нафту корекційно ростуть після заборони на в'їзд у США для європейців. Зокрема, американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян країн Шенгенської зони через поширення коронавірусу.

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу від початку цього тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту у Європі.

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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