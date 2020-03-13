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13 березня • оновлено в 11:55
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Нафта підскочила в ціні після рекордного обвалу

8.5т
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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу від початку цього тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 33,62 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Воночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,9% – до 31,80 долара за барель.

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 4,2% – до 32,17 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Ціни на нафту корекційно ростуть після заборони на в'їзд у США для європейців. Зокрема, американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян країн Шенгенської зони через поширення коронавірусу.

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу від початку цього тижня

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 13 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу від початку цього тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту у Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Обоз,такой Обоз.Нефть упала потому что Трамп запретил въезд в США. Через день: цена нефти выросла потому что Трамп запретил въезд в США. да вот как то лично для меня все равно сколь она стоит
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Несколько жопоголовых уже покончили с собой?
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3
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Я себе купил две бочки по 30, жду когда по писят будет. Продам и йожыков маринованых куплю. Нуахуль, так и жывем под ссанкцыями.
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Петров Толик
Петров Толик
Pavlov Dmitry, Перегони на бензин! На бак хватит!
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