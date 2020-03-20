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20 березня • оновлено в 10:41
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Нафта підскочила в ціні й дісталася до психологічної позначки

6.8т
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Травневі ф'ючерси на Brent станом на п'ятницю, 20 березня, підскочили, і зараз нафта торгується біля психологічної позначки $30 за барель.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Нафта підскочила в ціні й дісталася до психологічної позначки

Так, відповідно до наведеної інформації, наразі середня ціна нафти Brent збільшилася на 3,79% до рівня $29,55 за барель.

Нафта підскочила в ціні й дісталася до психологічної позначки

Водночас WTI подорожчала теж. Ціни на нафту цієї марки піднялися до $27,39 – на 5,71%.

Додаткову підтримку цінам надала інформація The Wall Street Journal про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість втручання в російсько-саудівську нафтову цінову війну, прагнучи стабілізувати нафтовий ринок. Вашингтон хотів би дипломатичним шляхом домогтися від Саудівської Аравії зниження виробництва нафти і, крім того, вивчає можливість введення нових санкцій щодо Росії, повідомили джерела газети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міненерго Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco утримувати постачання нафти на рівні 12,3 млн барелів на добу, який повинен бути досягнутий у квітні після розвалу угоди ОПЕК+, протягом декількох місяців.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
Brent нафта
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Сколько сегодня будет инфарктов и суицидов на Oкраине?
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Ой! То шо же, рашка не фсё?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
не де.бил, раш.ка таки фсё.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Это же просто зрада.
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