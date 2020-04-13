Нафта підскочила у ціні після угоди ОПЕК+

Нафта, почавши сесію з різких стрибків, подорожчала у понеділок, 13 березня на 3-4%, після того як за підсумками чотирьох днів драматичних переговорів країнам ОПЕК + вдалося прийти до домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent станом на ранок понеділка склала $32,42 за барель, що на 3,3% вище за рівень попередньої сесії. Ф'ючерси WTI на травень виросли в ціні до цього часу на 3,78% – до $23,62 за барель.

Угода не вразила більшість учасників ринку, бо обсяги скорочень не перекривають зниження попиту, при цьому на ринку вже накопичилися величезні запаси сировини, а угода набуде чинності тільки 1 травня. Нафтотрейдери також не готові враховувати як "справжнє" зниження виробництва ті барелі, які і так пішли б з ринку з урахуванням 2-кратного обвалу цін на нафту за березень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Видобуток нафти скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Підкреслимо, що учасникам переговорів ОПЕК + в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики. 10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.