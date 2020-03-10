Нафта може обвалитися до нуля: аналітик озвучив прогноз для Росії

Ціна нафти на панічних настроях у якийсь момент може впасти до нуля.

"Є прогнози і 25 доларів, і 20 доларів. Складно робити прогнози, де нафта стабілізується. Ціна на панічних настроях у якийсь момент може впасти і до нуля", – повідомив керівник відділу аналітики "Конкорд Капітал" Олександр Паращій у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, головне питання – на якій позначці стабілізуються ціни на сировину.

"Думаю, що це буде 25-30 доларів за барель. У Росії є великі запаси валюти, у них різні фонди національного добробуту. На кілька років їх точно вистачить", – зазначив Паращій.

"Ринок зараз особливий. Зазвичай, коли падають різко ціни на якийсь сировинний товар, то на нього зростає попит. Зараз ситуація набагато гірша. Пропозиція нафти зростає, Саудівська Аравія викидає додаткові обсяги нафти. Ціни падають, але попит, швидше за все, не буде рости. Це через коронавірус", – резюмував аналітик.

Ціна нафти на панічних настроях у якийсь момент може впасти до нуля

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