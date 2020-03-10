Нафта може обвалитися до нуля: аналітик озвучив прогноз для Росії

Ціна нафти на панічних настроях у якийсь момент може впасти до нуля.
"Є прогнози і 25 доларів, і 20 доларів. Складно робити прогнози, де нафта стабілізується. Ціна на панічних настроях у якийсь момент може впасти і до нуля", – повідомив керівник відділу аналітики "Конкорд Капітал" Олександр Паращій у коментарі OBOZREVATEL.
За його словами, головне питання – на якій позначці стабілізуються ціни на сировину.
"Думаю, що це буде 25-30 доларів за барель. У Росії є великі запаси валюти, у них різні фонди національного добробуту. На кілька років їх точно вистачить", – зазначив Паращій.
"Ринок зараз особливий. Зазвичай, коли падають різко ціни на якийсь сировинний товар, то на нього зростає попит. Зараз ситуація набагато гірша. Пропозиція нафти зростає, Саудівська Аравія викидає додаткові обсяги нафти. Ціни падають, але попит, швидше за все, не буде рости. Це через коронавірус", – резюмував аналітик.
Ціна нафти на панічних настроях у якийсь момент може впасти до нуля
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падінням рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль продовжить слабшати. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок якийсь час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – підкреслив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
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