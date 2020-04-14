Нафта дорожчає другий день поспіль після найбільшої в історії угоди ОПЕК

Ціни на нафту зросли у вівторок, 14 березня, на тлі угоди ОПЕК+: трейдери намагаються зрозуміти, якою мірою обмеження видобування зможе компенсувати падіння попиту в умовах пандемії коронавірусу.

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Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent станом на ранок вівторка становить $32,02 за барель, що на $0,28 (0,88%) вище за ціну сесії, що закрилася напередодні. За підсумками торгів у понеділок, 13 квітня, ф'ючерси збільшилися в ціні на 0,8%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень наразі подорожчав на $0,14 (0,62%) – до $22,55 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на 1,5%.

Міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдулазіз бін Салман заявив у процесі телефонної конференції у понеділок, що його держава готова в разі необхідності узгодити подальше скорочення видобування, коли країни ОПЕК+ знову зустрінуться у червні.

"Гнучкість і практичність дозволять нам продовжувати робити те, що потрібно. Ми будемо стежити за тим, відбувається погіршення чи поліпшення попиту, і діяти відповідно", – запевнив принц.

Ціни на нафту зросли gp.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.