Нафта буде коштувати мінус $100 за барель – Bloomberg

Вже у травні 2020 року ціна за барель нафти може впасти до мінус 100 доларів, оскільки сховища будуть заповнені, а попит на сировину не зростатиме.

Про це розповів нафтогазовий аналітик японського банку Mizuho Пол Сенкі агентству Bloomberg.

"Очевидно, що ми проходимо через масштабну щоденну кризу управління на нафтовому ринку. Чи досягнемо ми мінус 100 доларів за барель у наступному місяці? Цілком можливо", – сказав Сенкі.

Агентство уточнює, що саме Пол Сенкі першим передбачив, що ціни на нафту будуть від'ємними.

Зокрема представник компанії Oilx Флоріан Талер згоден з таким твердженням.

"Ми рухаємося до піка заповненості сховищ у світі наприкінці травня або на початку червня", – пояснив експерт.

Ціна на нафту рухне

Кожного тижня до сховищ заливають по 50 мільйонів барелів сирої нафти. При цьому купують сировини зараз значно менше – через пандемію COVID-19, що спричинили масову зупинку виробництв у зв'язку з карантином.

"Сьогодні нафта – це дуже небезпечний ринок", – підсумував засновник нафтового хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран.

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