Нафта буде коштувати мінус $100 за барель – Bloomberg

Вже у травні 2020 року ціна за барель нафти може впасти до мінус 100 доларів, оскільки сховища будуть заповнені, а попит на сировину не зростатиме.

Про це розповів нафтогазовий аналітик японського банку Mizuho Пол Сенкі агентству Bloomberg.

"Очевидно, що ми проходимо через масштабну щоденну кризу управління на нафтовому ринку. Чи досягнемо ми мінус 100 доларів за барель у наступному місяці? Цілком можливо", – сказав Сенкі.

Агентство уточнює, що саме Пол Сенкі першим передбачив, що ціни на нафту будуть від'ємними.

Зокрема представник компанії Oilx Флоріан Талер згоден з таким твердженням.

"Ми рухаємося до піка заповненості сховищ у світі наприкінці травня або на початку червня", – пояснив експерт.

Ціна на нафту рухне

Кожного тижня до сховищ заливають по 50 мільйонів барелів сирої нафти. При цьому купують сировини зараз значно менше – через пандемію COVID-19, що спричинили масову зупинку виробництв у зв'язку з карантином.

"Сьогодні нафта – це дуже небезпечний ринок", – підсумував засновник нафтового хедж-фонду Andurand Capital П'єр Андюран.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

20 квітня, в один із моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.

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