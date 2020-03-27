Нафта Brent знову подешевшала, незважаючи на всі прагнення урядів

Світові ціни на нафту у п'ятницю, 27 березня, вранці уповільнили падіння, оскільки інвестори оцінюють нові заходи урядів щодо стабілізації світової економіки.

Про це свідчать дані торгів.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,8% - до $26,13 за барель. А ось травневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли - на 0,62%, до $ 22,74 за барель.

Тим часом, згідно з даними торгів, ціна нафти Brent на лондонській біржі ICE опустилася нижче $26 за барель.

Інвестори оцінюють новини про те, що світові лідери пообіцяли масове вливання коштів для зниження економічних наслідків коронавірусу, незважаючи на побоювання, що пандемія зробить серйозний вплив на попит на нафту.

Країни "великої двадцятки" пообіцяли у четвер вкласти понад 5 трильйонів доларів у глобальну економіку для підтримки держав, щоб пом'якшити соціальні, економічні та фінансові наслідки пандемії. При цьому ціни на нафту як і раніше залишаються під впливом падіння попиту на сировину.

"США є найбільш значущим регіоном попиту на нафту у світі. В кінцевому рахунку, споживання у США має прокласти шлях до значного відновлення світового попиту", - заявили аналітики Capital Economics.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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