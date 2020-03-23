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23 березня • оновлено в 09:11
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Нафта Brent ще сильніше впала в ціні: скільки коштує

1.5т
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Ціна на Brent з поставкою в травні знизилася на лондонській біржі ICE Futures на $0,94 (3,48%) до рівня закриття п'ятниці, до $26,04 за барель. У п'ятницю контракт подешевшав на $1,49 (5,2%), до $26,98 за барель.

Ціна на WTI з постачанням в травні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підвищилася на $0,11 (0,49%) - до $22,74 за барель, передає "Интерфакс".

Пізніше ціни на обидві еталонні марки поповзли вгору після початку торгів.

WTI

WTI

Brent

Brent

Минулого тижня ціна WTI впала на 29,3%, що стало максимальним тижневим зниженням з 1991 року. Brent за тиждень втратила 20,3%.

У березні WTI подешевшала на 43,9% і може продемонструвати рекордне падіння за підсумками місяця.

"Ми очікуємо, що ціни продовжать коливатися, поки цінова рівновага не буде досягнута, і зростання виробництва не буде зупинено. Ця найбільш сумна картина попиту, яку ми спостерігаємо за довгий час, з одночасним падінням попиту на авіапаливо, бензин, суднове паливо, нафтопродукти і нафту, яка використовується для електрогенерації", – відзначає аналітик Rystad Energy Луїз Діксон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

  • Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче нуля. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

  • Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
Brent WTI
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