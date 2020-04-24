Нафта Brent подорожчала вище $20: що чекає ринок

Економіка 09:37, 24.04.2020

Нафта почала дорожчати у п'ятницю, 24 квітня, на тлі очікувань щодо скорочення видобутку: Brent торгується вище за психологічну позначку в $20 за барель.

Згідно з повідомленням порталу Investing.com, cтоимость червневих ф'ючерсів на Brent станом на ранок становить $21,55 за барель, що на 1,03% ($0,22) вище ціни закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах до цього часу подорожчав на 1,88% ($0,33) - до $16,81 за барель.

У США виробники почали зупиняти свердловини і припиняти буріння нових, що може знизити видобуток у США приблизно на 20%. Зокрема, аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобутку, що знаходиться під загрозою зупинки, в 1,75 млн барелів на добу.

Китайська економіка відновлюється, однак накопичені КНР запаси, які становлять близько 1,3 млрд барелів, будуть стримувати імпорт. Кувейт і Алжир заявили про початок зниження виробництва ще до вступу в силу угоди ОПЕК+. У той же час заявлені нафтовидобувними країнами обсяги зниження видобутку аналітики вважають недостатніми для відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку.

недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $ 40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

  • У березні країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК + у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

  • У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти – Роттердамська Royal Vopak NV – заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою.

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