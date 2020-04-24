Нафта Brent подорожчала вище $20: що чекає ринок

Нафта почала дорожчати у п'ятницю, 24 квітня, на тлі очікувань щодо скорочення видобутку: Brent торгується вище за психологічну позначку в $20 за барель.

Згідно з повідомленням порталу Investing.com, cтоимость червневих ф'ючерсів на Brent станом на ранок становить $21,55 за барель, що на 1,03% ($0,22) вище ціни закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах до цього часу подорожчав на 1,88% ($0,33) - до $16,81 за барель.

У США виробники почали зупиняти свердловини і припиняти буріння нових, що може знизити видобуток у США приблизно на 20%. Зокрема, аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобутку, що знаходиться під загрозою зупинки, в 1,75 млн барелів на добу.

Китайська економіка відновлюється, однак накопичені КНР запаси, які становлять близько 1,3 млрд барелів, будуть стримувати імпорт. Кувейт і Алжир заявили про початок зниження виробництва ще до вступу в силу угоди ОПЕК+. У той же час заявлені нафтовидобувними країнами обсяги зниження видобутку аналітики вважають недостатніми для відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку.

недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

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