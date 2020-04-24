Нафта Brent подорожчала вище $20: що чекає ринок

Нафта почала дорожчати у п'ятницю, 24 квітня, на тлі очікувань щодо скорочення видобутку: Brent торгується вище за психологічну позначку в $20 за барель.

Згідно з повідомленням порталу Investing.com, cтоимость червневих ф'ючерсів на Brent станом на ранок становить $21,55 за барель, що на 1,03% ($0,22) вище ціни закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах до цього часу подорожчав на 1,88% ($0,33) - до $16,81 за барель.

У США виробники почали зупиняти свердловини і припиняти буріння нових, що може знизити видобуток у США приблизно на 20%. Зокрема, аналітики IHS Markit Ltd. оцінюють обсяг видобутку, що знаходиться під загрозою зупинки, в 1,75 млн барелів на добу.

Китайська економіка відновлюється, однак накопичені КНР запаси, які становлять близько 1,3 млрд барелів, будуть стримувати імпорт. Кувейт і Алжир заявили про початок зниження виробництва ще до вступу в силу угоди ОПЕК+. У той же час заявлені нафтовидобувними країнами обсяги зниження видобутку аналітики вважають недостатніми для відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку.

недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $ 40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

У березні країни-учасники ОПЕК + не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК + у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

У свою чергу, найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти – Роттердамська Royal Vopak NV – заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою.

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