Після відкриття торгів у понеділок, 9 березня, вартість ф'ючерсу марки Brent впала майже на 30%. На момент публікації нафта торгується по $33,25, подешевшавши на 27%.

Причиною падіння став розвал угоди Росії з ОПЕК + про скорочення нафтовидобутку. Це спричинило за собою зниження цін на нафту – впала вартість травневих ф'ючерсів нафти марки Brent (до $33,25) і квітневих ф'ючерсів WTI (до $32,6 за барель). Як заявляє Bloomberg, таке падіння цін виявилося найсильнішим з 1991 року, коли закінчилася війна в Перській затоці.

Ціна на нафту марки Brent profinance.ru

Після обвалення цін на нафту впав курс і долара до рубля. Так, долар виріс до 73,29 рублів, а євро до 82,2 рублів, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Курс рубля до долара profinance.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

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