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9 березня • оновлено в 08:44
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Антон Малиновський
Антон Малиновський
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Нафта Brent на світових біржах впала на 30%, слідом за нею - рубль

39.1т
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Після відкриття торгів у понеділок, 9 березня, вартість ф'ючерсу марки Brent впала майже на 30%. На момент публікації нафта торгується по $33,25, подешевшавши на 27%.

Причиною падіння став розвал угоди Росії з ОПЕК + про скорочення нафтовидобутку. Це спричинило за собою зниження цін на нафту – впала вартість травневих ф'ючерсів нафти марки Brent (до $33,25) і квітневих ф'ючерсів WTI (до $32,6 за барель). Як заявляє Bloomberg, таке падіння цін виявилося найсильнішим з 1991 року, коли закінчилася війна в Перській затоці.

Ціна на нафту марки Brent

Ціна на нафту марки Brent

profinance.ru

Після обвалення цін на нафту впав курс і долара до рубля. Так, долар виріс до 73,29 рублів, а євро до 82,2 рублів, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Курс рубля до долара

Курс рубля до долара

profinance.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Нафтогазвидобування нафта
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Саудиты мощно вставили пУтину! Чем ответит кремлевский педофил?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Маринов Михаил, Миша не беспокойся за Россию.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
это предупреждение шумкрам что ли, россия очередной раз развалится конечно, но цены на топливо поднимутся на украине
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
В декабре 2016 года цена на нефть упала до 27$. Благодаря урону, который был нанесен нефтесланцевой отрасли, цена после этого могла расти почти 3 года, и достигла 75 $. Так что нынешняя ситуация хоть и способна нанести России ущерб до 20 млрд $, если выжигание продлится 3-4 месяца, но в целом оздоровит рынок и позволит россиянам наверстать доходы.
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