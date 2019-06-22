"Надзвичайна загроза": Трамп вдарив потужними санкціями по Північній Кореї

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї.

Обмежувальні заходи проти КНДР були продовжені на один рік, йдеться на офіційному сайті Білого дому.

Причиною введення американських санкцій стало "існування і ризик розповсюдження" ядерної зброї на Корейському півострові.

Крім того, Вашингтон звернув увагу на дії і політику Пхеньяна, які представляють "надзвичайну загрозу" національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Вперше обмежувальні заходи проти КНДР були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися.

Вони в першу чергу передбачають економічні санкції на кшталт блокування рахунків і транзакцій з Північної Кореї.

Президент Сполучених Штатів продовжив санкції проти Північної Кореї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США ввели персональні санкції проти трьох північнокорейських топ-чиновників.

Зокрема, під санкції потрапили міністр державної безпеки КНДР Чонг Кйонг Таєк, керівник одного з департаментів ЦК Робочої партії КНДР Чой Рйонг Хає, директор департаменту пропаганди й агітації Пак Кван Хо.

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