Надмірне втручання НКРЕКП стало ключовою проблемою для ринку електроенергії – експертна рада Міненерго

Ключовою проблемою для ринку електричної енергіє є надмірне адміністративне втручання НКРЕКП і її бажання регулювати ринковими механізмами в ручному режимі. Таку позицію на сторінці експертної ради Міністерства енергетики у Facebook озвучив її голова Сергій Чех.

"Нова модель ринку дієздатна. Єдина проблема – надмірне захоплення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в адмінуправлінні або, як ми називаємо, ручному управлінні", – йдеться в повідомленні.

За його словами, регулятор може втручатися в ринкові процеси виключно у разі реально небезпечної ситуації, яка полягає у забезпеченні електричної енергії як товаром.

"Коли не буде ручного управління, нова модель енергоринку буде дієздатною не лише в теорії, але й на практиці", – вважає Чех.

Нагадаємо, раніше підходи НРКРЕКУ до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС.

Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятора поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити спекуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес. НАЗК розпочало перевірку голови комісії, а Окружний адмінсуд відкрив провадження щодо його звільнення.