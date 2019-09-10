"Наддержава – це ми": в мережі помітили показовий нюанс економіки Росії

Російська Федерація називає себе технологічною наддержавою, проте вона експортує корисні копалини, а одержує виробниче обладнання.
"Структура торгівлі Росії з Китаєм. 85% експорту в Китай – копалини і ліс", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.
При цьому 57% імпорту з Китаю в РФ – промислові машини і обладнання.
"Але технологічна наддержава – це ми, звичайно ж", – резюмував Преображенський.
Структура торгівлі Росії з Китаєм.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) September 9, 2019
85% експорту в Китай – копалини і ліс.
57% імпорту з Китаю – промислові машини і обладнання.
Але технологічна наддержава – це ми, звичайно ж.
57% імпорту з Китаю в РФ – промислові машини та обладнання
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.
Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.
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