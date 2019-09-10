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10 вересня • оновлено в 06:25
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"Наддержава – це ми": в мережі помітили показовий нюанс економіки Росії

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Російська Федерація називає себе технологічною наддержавою, проте вона експортує корисні копалини, а одержує виробниче обладнання.

"Структура торгівлі Росії з Китаєм. 85% експорту в Китай – копалини і ліс", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.

При цьому 57% імпорту з Китаю в РФ – промислові машини і обладнання.

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"Але технологічна наддержава – це ми, звичайно ж", – резюмував Преображенський.

57% імпорту з Китаю в РФ – промислові машини та обладнання

57% імпорту з Китаю в РФ – промислові машини та обладнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Блогггер профессор преображенский это голова! Я бы ему палец в рот не положил. Обоз пробил очередное дно!
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Mega Death
Mega Death
Профицит бюджета за первую половину 2019 года составил 3,54 триллиона рублей. Про какой инфляционный шок этот мyдaк говорит?
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CARGO 100
CARGO 100
Ххловозбуждайтесь ...
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