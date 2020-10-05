Начальника Київської митниці піймали на великій контрабанді. Відео

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що виконувача обов'язки голови Київської митниці Сергія Слічка зловили на контрабанді ювелірних ваг.

Зокрема, на митницю надійшла велика партія підлогових і кухонних ваг. Заявлена вартість товару складала 1 долар, а за фактом досягала 8 доларів. Про це свідчить відеозапис на YouTube-каналі DubinskyPro.

У результаті різниця у митних платежах, які здійснили і які повинні були насправді, склала сотні тисяч гривень.

Після цього Дубінський провів телефонну розмову з виконуючим обов'язки голови Київської митниці з приводу даного інциденту.

"Щодо даної ситуації декларація пройшла автоматичний контроль, і інспектор ухвалив рішення на випуск... Бувають такі історії", – прокоментував ситуацію Слічко.

Виконуючого обов'язки Київської митниці Сергія Слічка зловили на контрабанді ювелірних ваг

На подію відреагував і глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Хлопці зловили контрабанду, яку "не помітила" митниця. Кухонно-підлогові ваги. Зважмо реформи на митниці разом", – написав він у Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.