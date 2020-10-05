Начальника Київської митниці піймали на великій контрабанді. Відео

Роман Груша Економіка 10:59, 5.10.2020 Оновлено: 12:02, 5.10.2020

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що виконувача обов'язки голови Київської митниці Сергія Слічка зловили на контрабанді ювелірних ваг.

Зокрема, на митницю надійшла велика партія підлогових і кухонних ваг. Заявлена вартість товару складала 1 долар, а за фактом досягала 8 доларів. Про це свідчить відеозапис на YouTube-каналі DubinskyPro.

У результаті різниця у митних платежах, які здійснили і які повинні були насправді, склала сотні тисяч гривень.

Після цього Дубінський провів телефонну розмову з виконуючим обов'язки голови Київської митниці з приводу даного інциденту.

"Щодо даної ситуації декларація пройшла автоматичний контроль, і інспектор ухвалив рішення на випуск... Бувають такі історії", – прокоментував ситуацію Слічко.

Виконуючого обов'язки Київської митниці Сергія Слічка зловили на контрабанді ювелірних ваг

На подію відреагував і глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Хлопці зловили контрабанду, яку "не помітила" митниця. Кухонно-підлогові ваги. Зважмо реформи на митниці разом", – написав він у Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.

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