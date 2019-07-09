"Затримання" глави Фонду держмайна: у Кабміні відреагували

Детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 9 липня, нібито прийшли з обшуками у кабінет в.о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова.

"Чиновник затриманий. Зараз проводиться обшук із вилученням документів", – повідомило джерело у Кабінеті міністрів, передає "Економічна правда".

Детективи прийшли з обшуками у кабінет Віталія Трубарова Facebook Віталія Трубарова

Пізніше віцепрем'єр Павло Розенко спростував розміщену у ЗМІ інформацію про затримання Трубарова.

"Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров... Хм... А хто ж у мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній? Голограма?" – йдеться у публікації Розенка на Facebook.

Павло Розенко спростував інформацію про затримання Трубарова Facebook Павла Розенка

Водночас джерело стверджує, що Трубаров дійсно був на засіданні, однак "комітет закінчився" (маючи на увазі, що глава Фонду держмайна був затриманий після цього. – Ред.).

У НАБУ з'ясовують, але не спростовують інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров призначений на свою посаду з порушенням процедури. До цього він виконував функцію глави апарату, водночас виконувати функції глави у разі його звільнення повинен перший заступник.

Більше того, згідно з біографією Трубарова, розміщеною на сайті Фонду, в.о. глави він став у вересні 2017 року, а заступником призначений лише через три місяці – вже у грудні 2017-го.

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