НАБУ заднім числом привернуло приватного експерта для фальсифікації "Роттердам"+, – адвокат

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і "Центр протидії корупції" (ЦПК) намагаються доповнити закрите понад місяць тому справа "Роттердам+" висновком приватного експерта, який нібито підтвердив "збитки" від формули "Роттердам+".

Про це в колонці на сайті OBOZREVATEL написала адвокат у справі "Роттердам+" Наталія Дрігваль.

"Більш ніж місяць після закриття справи "Роттердам+" детективи НАБУ зробили немислиме для правоохоронних органів – заднім числом сфабрикували експертизу від імені "суб'єкта мікропідприємницької діяльності" експерта Ірини Педь та протиставили її всім державним інститутам судових експертиз та комплексної експертизи СБУ", – написала Дрігваль.

За її словами, сторона захисту готує заяву в ГБР про фальсифікації детективами НАБУ справи "Роттердам+" і тиску на суддів.

Адвокат додала, що це безпрецедентний випадок порушення НАБУ закону і спроби сфабрикувати справу там, де немає складу злочину.

З посиланням на відкриті джерела адвокат повідомила, що за останній час приватний експерт Ірина Педь отримала від НАБУ півмільйона гривень за якісь послуги "ринкових досліджень". Адвокат додала, що "висновок" експерта Педь був складений за вказівкою детективів НАБУ.

"Уже після закриття справи САП, приватний експерт, що отримала за останні два роки від НАБУ понад півмільйона гривень за "послуги ринкових досліджень", несподівано, вже після того як справу було закрито, "підтвердила" припущення НАБУ про збитки від дії формули", – додала Дрігваль.

Адвокат підкреслила, що справа "Роттердам+" давно закрита і законність цього рішення вже підтверджена Вищим антикорупційним судом, а також Офісом генерального прокурора, про що 2 жовтня повідомили ЗМІ.

"Все інше – це спроба тих, хто обманював українців 4 роки, продовжити історію хоча б медійно. Головних учасників двоє: феросплавні заводи одного олігарха разом з їх телеканалом. А також фейковий антикорупціонери на чолі з Віталієм Шабуніним. У них загальні адвокати, одні темники , одні пости в соцмережах, спільні позови і як вже зрозуміло загальний інтерес", – підсумувала адвокат.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня ВАКС, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи спільно подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку.