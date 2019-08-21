НАБУ взялося за кінокомпанію Зеленського: у справі несподівано поставили крапку

НАБУ закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських Новин". Справа була відкрита детективами НАБУ у квітні поточного року за заявою організації "Союз добровольців".

"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено ніяких даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", – пояснили у відомстві.

Фільм "Я, Ти, Він, Вона" newsone.ua

Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

"Союз добровольців" заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фільм "Я, Ти, Він, Вона" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно") у 2017 році отримав державну підтримку, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн гривень меншу від отриманої.

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