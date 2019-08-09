Розтрата понад 1 млн: НАБУ взялося за ексдиректора філії "Укрзалізниці"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах – 1,2 мільйони гривень, йдеться на сайті НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, на початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого у Донецьку, створив видимість законних підстав продажу щебеневої продукції на адресу приватної компанії.

У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ близько 20 тисяч тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації.

Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 мільйони гривень збитків.

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше філія "Центру сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ФОП про послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тисяч гривень.

Водночас ще 87 тисяч гривень виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки виросте з 28 тисяч до 78 тисяч, а послуги будуть надані без порушень термінів, якісно і повністю.

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