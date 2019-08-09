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Розтрата понад 1 млн: НАБУ взялося за ексдиректора філії "Укрзалізниці"

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Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах – 1,2 мільйони гривень, йдеться на сайті НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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За даними слідства, на початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого у Донецьку, створив видимість законних підстав продажу щебеневої продукції на адресу приватної компанії.

У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ близько 20 тисяч тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації.

Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 мільйони гривень збитків.

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах

Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах

НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше філія "Центру сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" уклала угоду з ФОП про послуги у сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тисяч гривень.

Водночас ще 87 тисяч гривень виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки виросте з 28 тисяч до 78 тисяч, а послуги будуть надані без порушень термінів, якісно і повністю.

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Місце
Україна
Теги
НАБУ Укрзалізниця
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