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НАБУ взялося за екс-першого заступника секретаря РНБО: у чому звинувачують

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НАБУ і САП почали розслідування фактів можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря РНБО на суму понад 4,5 млн грн.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook. При цьому не вказується прізвище "екс-першого заступника голови РНБО", щодо якого розпочато розслідування.

"Відомості в ЕРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань. - Ред.) внесено 27 серпня 2019 року. Попутно нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАЗК знайшло порушення в деклараціях колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) і народного депутата Івана Мірошниченка.

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Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура декларація
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