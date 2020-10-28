НАБУ викрило у порту "Южний" схеми майже на 50 млн грн
Детективи Національного антикорупційного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" зазнало понад 47,5 млн грн збитків.
Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Южний". Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Йдеться про:
одного з заступників директора морського порту;
ексзаступника директора ДП "МТП "Южний";
сімох колишніх директорів комерційних компаній;
двох співробітниць комерційних компаній.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Посадовців державного підприємства затримано – вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.
За даними слідства, один із чинних керівників порту разом із колишнім заступником директора та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
"Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі – від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, – аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів", – резюмували представники НАБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню частини території ДП "Морський торговельний порт "Южний".