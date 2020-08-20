НАБУ треба набратися сміливості й закрити фейкову справу "Роттердам+", – ексголова НКРЕКП

Національне антикорупційне бюро намагається перекласти відповідальність за так звану справу "Роттердам+" на уряд України.

Так прокоментував ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк заяви директора НАБУ Артема Ситника в інтерв‘ю "Українській правді". Він також зазначив, що немає жодної експертизи, яка б доводила збитки в цій справі. А подальше затягування розслідування призведе тільки до марного витрачання державних коштів.

"Експертиза за весь період дії формули, як стало відомо самій "Українській правді", встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно – і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще торік писало delo.ua", – пише Вовк.

Він також зауважив, що міжнародні запити, які начебто подали детективи НАБУ, це спосіб затягнути розслідування.

"Щодо міжнародних запитів. На поверхні є щонайменше кілька протиріч. Ви самі визнали: відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше ніж нуль", – вважає ексголова НКРЕКП.

Вовк також звернув увагу на те, що призупинення досудового розслідування маскує його безперспективність.

"Щодо призупинення справи "Роттердам+" – найкраще про цю техніку висловилась суддя ВАКС Віра Михайленко 23 червня 2020 для "Юридичної газети": "Зупиненням досудового розслідування маскується його подальша змістова неспроможність – коли підозра була пред'явлена, проте слідчими діями не підтверджується обвинувачення, а тому досудове розслідування заходить у глухий кут", – цитує він.

Вовк наголосив, що подальше розслідування НАБУ в цій справі врешті-решт тягне за собою і відповідальність президента Зеленського, який підписав у Меморандумі з МВФ застосування аналогічної формули ціноутворення на енергоресурси.

"Підсумовуючи, маємо два шляхи: продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під "Амстердам+", тероризувати запитами МВФ або набратися сил і сміливості ухвалити законне рішення – закрити фейкову справу "Роттердам+" через відсутність доказів і сплив розумних строків", – резюмував Вовк.

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