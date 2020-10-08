НАБУ і СБУ прийшли з обшуками в Дунайське пароплавство: розшукали зниклі кораблі

У четвер, 8 жовтня, детективи НАБУ спільно з СБУ розпочали обшуки у межах розслідування щодо можливих зловживань в "Українському Дунайському пароплавстві".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, що рівно рік тому було звільнено колишнього керівника УПД Дмитра Чалого.

Він нагадав, що Чалий стверджував про збитковість УПД, але разом з тим виявляв готовність приватизувати підприємство. Компанія у 2019 році мала численні борги.

"Через місяць УДП очолив Олексій Хомяков, перед яким було поставлено завдання не лише вивести компанію у прибуток (це їм вдалося – 34,6 млн прибутку заробила компанія попри коронакризу за результатами І-го півріччя 2020-го), а й максимально сприяти в розслідуванні корупційних схем на підприємстві, якими навмисно доводили компанію до банкрутства", – написав Криклій.

За його словами, йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належали УДП і які в подальшому були вивезені за кордон.

Почалося слідство щодо УДП Telegram Криклія

В пресслужбі СБУ додали, що блокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство".

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що протиправну оборудку організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього плавзасоби за підробленими документами використовувалися в українській акваторії", – сказано у повідомленні.

Правоохоронці пришли з обшуками за місцями проживання фігурантів та офісах низки фірм, задіяних у схемі. Вилучені докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів справи.

Правоохоронці також встановили місцезнаходження суден, вживаються заходи для повернення їх у державну власність. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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