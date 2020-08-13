НАБУ та САП фактично підтвердили відсутність доказів у справі 'Роттердам+', – Одинець

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зупинивши розслідування у справі "Роттердам+", фактично визнали безперспективність справи і відсутність будь-яких доказів вчинення злочину.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

"З процесуальної точки зору ми вважаємо, що тут слідство і сторона обвинувачення, прокуратура розписалися в своїй неспроможності передати цю справу до суду та в тому, що немає доказів, немає доказів вини. А отже, справа мала би бути закрита", - зазначила Одинець.

Вона додала, що сторона захисту так і не отримала офіційних документів від НАБУ та САП щодо закриття справи, що є очевидним порушенням закону з боку правоохоронних органів.

"Хочу наголосити на тому, що надання нам офіційних документів, постанови про зупинення є обов’язком САП, а не нашим правом отримати, але вони цей обов’язок досі ще не виконали. І ми не знаємо про справі причини зупинення", - додала адвокат.

За її словами, кримінально-процесуальний кодекс не передбачає граничного терміну зупинки розслідування. "Це зупинення може бути як на один день, так і на 10 років. Тобто, будь-яких обмежень щодо термінів зупинення немає", - уточнила адвокат.

З публічних джерел відомо, що справа зупинена для отримання висновку експертизи. Однак, за словами Одинець, діючим кримінально-процесуальним кодексом (КПК) такої підстави для зупинки розслідування як необхідність отримання експертизи не передбачено.

"Фактично це не може бути реальною процесуальною причиною зупинення. Тому що КПК передбачає виключний перелік пунктів, згідно з якими може бути зупинене слідство. Проте такого пункту, як для проведення експертизи, там немає", - наголосила адвокат.

Після 3,5 років безрезультатного розслідування, єдиним логічним кроком для слідства, на думку Одинець, є закриття справи за відсутності доказів. Однак штучний медійний резонанс довкола справи, створений в першу чергу самим НАБУ та окремими політиками, заважає це зробити.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів сторони захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшла підтвердження того, що дія формули завдала збитки. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки, ще в кінці червня 2020 року підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що в справі "Роттердам +" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

В розслідування справи "Роттердам+" були залучені 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКУ Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р .. І до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула "Амстердам +" - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.