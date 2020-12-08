НАБУ спіймало ексчиновника, який збирався "розв'язати питання" за рекордний хабар

Колишній посадовець "Миколаївобленерго" запропонував 100 тисяч доларів (2,82 млн грн) хабаря голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку за призначення главою акціонерного товариства. Чоловіка затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Як повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури у Facebook, затриманий обіцяв платити ще по 200 тисяч доларів (5,64 млн грн) щомісяця – як частину від свого "тіньового" прибутку на посаді.

"У межах досудового розслідування встановлено, що колишній посадовець "Миколаївобленерго" запропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. До того ж 50 тис. доларів експосадовець обіцяв "сплатити" відразу, іншу частину коштів – уже після призначення на посаду", – розповіли в САП.

Затриманий чиновник пропонував рекордний хабар Facebook САП

Чоловіка зловили на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Посадовець обіцяв платити щомісячну данину Facebook САП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та її посередника було затримано за вимагання та отримання хабаря в розмірі 1,2 млн грн.

Хабар вимагали за вплив на державного реєстратора для проведення реєстрації комплексу будівель заводу площею 15 тис кв. м, розташованого в смт Коцюбинське Київської області.

До цього керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України спіймали під час отримання хабаря за закриття кримінального провадження, загальна сума якого – 200 000 доларів.