НАБУ прийшло з обшуками в банк "Фінансова ініціатива"

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками в банк "Фінансова ініціатива".

"23 березня, приблизно о 10 годині представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали проводити обшук у центральному офісі ПАТ "Банк "Фінансова ініціатива", який знаходиться в управлінні Фонду гарантування", - повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відзначається, що представники НАБУ зламали вхідні двері у фінустанову, щоб вилучити "оригінали документів, грошових коштів та інших цінностей".

"При цьому, було категорично відмовлено у допуску Уповноваженої особи і представників Фонду гарантування до процесу обшуку, що є суттєвим порушенням норм чинного законодавства. Свої дії правоохоронці обґрунтовували наявністю у них Ухвали Солом’янського районного суду столиці від 16.03.2018 в рамках кримінального провадження №12016100000001664, в якій йдеться про необхідність здійснити обшук та виїмку документів. При цьому в ухвалі немає жодного посилання на те, що саме ці дії потрібно здійснювати у ПАТ "Банк "Фінансова ініціатива", - заявили в прес-службі.

У Фонді додали, що під час досудового розслідування НАБУ неодноразово зверталося до банку з постановами про тимчасовий доступі до речей і документів, і "отримували інформацію, обсяг якої був викладений в протоколах процесуальної дії".

"Фонд гарантування занепокоєний ситуацією, яка склалася. Вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, накопичувачів інформації, серверного обладнання позбавить Фонд гарантування можливості здійснювати управління з метою збереження майна та активів банку", - сказано в заяві.

Як повідомляв "Обозреватель", 13 лютого власник і керівник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк заявив про готовність погашення перед державою 19 млрд. гривень боргу, виведених з ринку банками "Фінансова ініціатива" і "ВіЕйБі Банк".

Він розповів, що висунув таку пропозицію Національному банку України ще рік тому, проте його не почули.