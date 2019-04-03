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НАБУ прийшло з обшуками до Нацагентства з розшуку активів

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Детективи Національного антикорупційного бюро України у середу, 3 квітня, прийшли з обшуками в приміщення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві.

Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами, йдеться у Facebook НАБУ.

Зокрема, йдеться про чиновників низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн гривень.

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У межах цього ж провадження досліджуються обставини вчинення замаху на заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг". Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи Національного антикорупційного бюро вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств.

У НАБУ наголошують, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів.

НАБУ прийшло з обшуками до Нацагентства з розшуку активів

"Українські новини"

НАБУ прийшло з обшуками до Нацагентства з розшуку активів

"Українські новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Національного агентства по виявленню, розшуку та управління корупційними активами Антон Янчук заявив, що заарештована квартира колишнього президента Віктора Януковича на Оболонській набережній в Києві була передана в оренду.

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Linneman Betty
Linneman Betty
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