НАБУ прийшло з обшуками до члена правління "Укрзалізниці" - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління "Укрзалізниці" Романа Веприцького.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерело в компанії.

За інформацією співрозмовника видання, слідчі дії проходять у рамках справи щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя. Обшуки зранку проходять і в кабінеті Веприцького в УЗ, і у нього вдома.

Роман Веприцький my.ua

Правоохоронці розслідують розкрадання коштів у особливо великих розмірах при будівництві залізничного експресу Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Правоохоронці підозрюють, що чиновники та підприємці внесли неправдиві відомості до документів про формальне виконання робіт.

Зазначалось, що в 2018 році ТОВ "Рілейд" перемогло в державних закупівлях філії Південно-Західна залізниця ПАТ "Укрзалізниця" з будівництва експресу до Борисполя на загальну суму понад 20,4 млн грн.

Що відомо про Романа Веприцького

"Харківський антикорупційний центр" повідомляє, що "Веприцький не вказав у своїй декларації за 2016 рік фірми до яких має відношення, зокрема, має в них частки в статутних вкладах".

Водночас за даними з Єдиного реєстру юридичних осіб, станом на 31 грудня 2016 рік депутат облради був "засновником ТОВ "Українська незалежна компанія з обслуговування енергосистем" (внесок в статутний фонд 6290 грн), ТОВ "Кепітал-Хол"(75 тис грн ). Також у своїй декларації Веприцький не вказав жодного автомобіля, яким би користувався".

Романа Веприцького журналісти звинувачують в "зловживаннях при оновленні Київської дитячої залізниці". За даними блогера Віктора Пушкаря оновлення Київської дитячої залізниці супроводжувалося тіньовими схемами.

Веприцький у 2017-2019 роках був в.о. директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця", а у 2019-2020 роках був директором філії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старт роботи експреса відбувся 30 листопада 2018 року. Підготовчі роботи до проекту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще в березні. Уже через місяць стартували будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

Експрес до Борисполя часто ламався у 2019 році. Так, рейкобус до Борисполя зламався в четвертий раз за грудень. Пасажири близько години стояли на Дарницькому вокзалі в очікуванні наступного рейсу.

Також повідомлялося, що експрес "Київ - Бориспіль" відправляється із залізничного вокзалу не за розкладом, що викликало обурення у пасажирів.

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