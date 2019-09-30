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30 вересня • оновлено в 19:01
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НАБУ працює в інтересах влади та наближених бізнесменів - Олещук

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Правоохоронні та антикорупційні органи в Україні працюють не стільки за законом, скільки на вимогу влади та наближених бізнесменів.

Про це написав політолог Петро Олещук в своєму блозі на Ліга.net. За його словами, у відстоюванні інтересів влади, правоохоронні органи демонструють надзвичайну оперативність. І в якості прикладу наводить ситуацію з ПриватБанком та справу щодо формули "Роттердам+".

"За ініціативою НАБУ, юристів, які захищають інтереси державного банку, примушують “розкрити карти” стосовно обгрунтування їхньої позиції... Загалом дуже специфічная ситуація - держорган (НАБУ) діє проти держбанка ПриватБанк на користь бізнесмена", - написав Олещук.

Аналогічна ситуація, на думку політолога, і з розслідуванням формули "Роттердам+".

"Загальновідомо, що Коломойський був дуже "ображений" на авторів т.зв. формули "Роттердам+", яка суттєво впливала на дохідність його феросплавного бізнесу. І от – вже 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили шістьом особам, "причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, "у результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків".

Правда, потім все виявилося не зовсім так, як у первісній версії. Зокрема, згодом НАБУ вже повідомило, що до самої "формули Роттердам+" вони претензій не мають, вважають її цілком ринковою та виправданою, а мають питання лише до обгрунтованості включення "вартості доставки" вугілля… Вірогідно, й цю претензію знімуть - бо всі розуміють, що вугілля до ТЕС треба довезти. Але у будь-якому випадку, тут вже "ефективність" і швидкість слідчих дій не може не впасти в око", - написав Олещук.

Такі приклади він вважає свідченням того, що в Україні правоохоронні органи працюють, перш за все, на захист інтересів окремих, близьких до влади бізнесменів.

"Українська влада сама себе таким чином позиціонує - правоохоронні та антикорупційні органи працюють не стільки за законом, скільки на вимогу влади та наближених до неї бізнесменів", - зазначив Поліщук.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", жоден з них не був взятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялось, що у бюро немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк вважає, що Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+".

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Самко Анна
Самко Анна
Это уже не для кого не секрет, что НАБУ выполняет политические заказы власти. Сначала отмазывал окружение Порошенко, а теперь и к новому гаранту добрался, пригибается Сытник максимально, что бы сохранить должность
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Скляр Вікторія
Скляр Вікторія
Самко Анна, ну так не зря же Шабунин возил Сытника на смотрины к Зеленскому, пока тот еще только был кандидатом в президенты
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Чан Джеки
Чан Джеки
пока ниуничтожим олигархию движение вперед ето сказки зеленского.
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руденко евгений
руденко евгений
сколько политологов? Откуда зарплаты?
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