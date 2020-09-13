НАБУ понесло репутаційні втрати від справи "Роттердам+", – депутат

Національне антикорупційне бюро понесло серйозні репутаційні втрати від самого початку порожньої і безперспективної справи "Роттердам+".

Таку думку висловив народний депутат Дмитро Шпенов у своєму блозі для "Кореспондента".

"За 3,5 роки слідства щодо "Роттердам+" НАБУ і САП не надали доказів несправедливості формули і не знайшли вигодонабувача серед держчиновників від її впровадження, через що зазнали серйозних репутаційних втрат", – вважає депутат.

Він зазначив, що за підрахунками НКРЕКП, економія для промислових споживачів від формульного підходу до ціноутворення на вугілля склали до 40 млрд грн.

"За підрахунками НКРЕКП, економія для них (споживачів електроенергії. – Ред.) завдяки формулі склала до 40 млрд грн. А ось через скасування формули, тільки за друге півріччя 2019-го споживачі зазнали збитків на 4,4 млрд грн", – підкреслив Шпенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

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