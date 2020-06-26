НАБУ почало розслідування проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 17:28, 26.06.2020 Оновлено: 17:30, 26.06.2020

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Про це "РБК-Україна" повідомили в прес-службі НАБУ. У відомстві уточнили, що розслідування стосується можливих зловживань.

"НАБУ на виконання постанови суду внесло відомості в ЕРДР", – сказано в повідомленні.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Смілянського. Крім гендиректора "Укрпошти" заявник просив почати розслідування і щодо чиновників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У заяві йшлося про нібито безпідставне зростанні тарифів на міжнародні поштові відправлення, які комісія встановила за зверненням "Укрпошти". Вигодонабувачем був названий Смілянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрпошта" вирішила продати свій головний офіс на Хрещатику в Києві за 1 мільярд гривень.

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