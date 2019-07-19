НАБУ нагрянуло з обшуками до приміщень "Богдана": у компанії пояснили

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщень ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", зокрема до клубу "5 елемент".
Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, йдеться у Facebook НАБУ (новина доповнена реакцією компанії).
Зокрема, на думку слідства, у 2015-2018 рр. службовці незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із квітня 2018 року.
Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.
"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – резюмували представники НАБУ.
За даними Telegram-канал "УП. Off the record", детективи приїхали проводити обшуки елітного спортклубу "5 елемент".
Однак НАБУ не пускають до приміщення. Причина – там розташована приймальня народного депутата.
Зі свого боку Telegram-канал The Newsrooom повідомляє, що працівники НАБУ прийшли у рамках розслідування справи "Укроборонпрому".
Їм треба потрапити до двох приміщень. В одному із них – приймальня депутата Олексія Порошенка, в іншому – Почесне консульство Сейшелових островів, яке очолює Олег Гладковський.
Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщення "Богдан Моторс"
"Богдан"
Пізніше у пресслужбі компанії заявили, що звинувачення НАБУ – надумані і необґрунтовані, а організацію слідчих дій "Богдан-Моторс" назвала "політично мотивованим тиском".
"Закупівля автомобілів виробництва "Богдан Моторс" відбувається в повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни при здійсненні державного оборонного замовлення. "Богдан Моторс" є одним з найбільших платників податків у галузі. За 11 років випуску цивільної і військової техніки "Богдан Моторс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн", – заявили у компанії.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати із закупівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.
Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 4 березня цього року указами звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці (ВТС) та експортного контролю.
Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.
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