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НАБУ нагрянуло з обшуками до приміщень "Богдана": у компанії пояснили

19.3т Читати матеріал російською

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщень ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", зокрема до клубу "5 елемент".

Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, йдеться у Facebook НАБУ (новина доповнена реакцією компанії).

Зокрема, на думку слідства, у 2015-2018 рр. службовці незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

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Гладковський отримав приблизно 80 млн за таємною угодою з армією

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із квітня 2018 року.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – резюмували представники НАБУ.

За даними Telegram-канал "УП. Off the record", детективи приїхали проводити обшуки елітного спортклубу "5 елемент".

Однак НАБУ не пускають до приміщення. Причина – там розташована приймальня народного депутата.

Зі свого боку Telegram-канал The Newsrooom повідомляє, що працівники НАБУ прийшли у рамках розслідування справи "Укроборонпрому".

Їм треба потрапити до двох приміщень. В одному із них – приймальня депутата Олексія Порошенка, в іншому – Почесне консульство Сейшелових островів, яке очолює Олег Гладковський.

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщення "Богдан Моторс"

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до приміщення "Богдан Моторс"

"Богдан"

Пізніше у пресслужбі компанії заявили, що звинувачення НАБУ – надумані і необґрунтовані, а організацію слідчих дій "Богдан-Моторс" назвала "політично мотивованим тиском".

"Закупівля автомобілів виробництва "Богдан Моторс" відбувається в повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни при здійсненні державного оборонного замовлення. "Богдан Моторс" є одним з найбільших платників податків у галузі. За 11 років випуску цивільної і військової техніки "Богдан Моторс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн", – заявили у компанії.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати із закупівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 4 березня цього року указами звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці (ВТС) та експортного контролю.

Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Смиковський Василь
Смиковський Василь
НАЯБУ в черговий раз обісралось. Зато піару для Ситника повні штани де результати діяльності всіх великих та грамотних «дефективів» цієї кишенькової установи черговий пшик та картата ковдра для Ситника. Поважаю
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hunt andres
hunt andres
Пля! Ну хватит корежить великий русский язык... Компания пояснилась... Переведите с местечкового, плиз.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Видно, Коломойський сьогодні не з тої ноги встав, копняків всім надава перед виборами. Ситник з обшуком на завод заявився, а Богдан на Луценка наїхав з вимогою все майно Порошенка арештувати. Чи це не тому, що після поїздки Порошенка в Європу Зеленському і його бригаді іноземні банки всі рахунки позакривали, одномоментно.
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