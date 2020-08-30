НАБУ має пояснити суспільству причини багатолітніх спекуляцій довкола "Роттердам+", – Буймістер

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повинно пояснити причини майже 4-х літніх спекуляцій довкола справи "Роттердам+", а не перекладати вину за провал розслідування на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) чи Службу безпеки України (СБУ).

Про це народний депутат Людмила Буймістер написала на своїй сторінці на Facebook.

"Днями САП закрила справу щодо "Роттердам+", бо НАБУ не знайшло доказів. Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Замість пояснень маємо перекидання відповідальності на САП та СБУ, що є комфортною тактикою по будь якій проваленій слідчими справі", – заявила народний депутат.

Вона додала, що НАБУ повинне відзвітувати про провалену справу в тому числі і перед президентом.

Водночас Буймістер сподівається, що ситуація довкола рішення Конституційного суду щодо повноважень директора НАБУ буде вирішена цивілізовано і не завдасть Україні репутаційних збитків.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам+" розпочалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.