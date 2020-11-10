НАБУ і САП вперше повідомили про підозру в незаконному збагаченні
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому заступнику начальника управління Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку.
Зокрема, йому вручили підозру за отримання 1 із 6 млн доларів, які повинні були передати керівникам НАБУ і САП за закриття кримінального провадження щодо заволодіння рефінансуванням НБУ "Реал банком" олігарха Сергія Курченка. Про це повідомляє "Слово і діло".
За версією НАБУ і САП, справу мали б закрити в інтересах колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Йому слідство відводить роль організатора в передачі цих коштів. Злочевського заочно взяли під варту і дозволили проводити заочне розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабара в розмірі $6 млн.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.
У НАБУ і САП заявили, що до закриття справи проти Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора.
Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо свого працівника.