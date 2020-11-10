НАБУ і САП вперше повідомили про підозру в незаконному збагаченні

Роман Груша Економіка 13:05, 10.11.2020 Оновлено: 13:32, 10.11.2020

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому заступнику начальника управління Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку.

Зокрема, йому вручили підозру за отримання 1 із 6 млн доларів, які повинні були передати керівникам НАБУ і САП за закриття кримінального провадження щодо заволодіння рефінансуванням НБУ "Реал банком" олігарха Сергія Курченка. Про це повідомляє "Слово і діло".

За версією НАБУ і САП, справу мали б закрити в інтересах колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Йому слідство відводить роль організатора в передачі цих коштів. Злочевського заочно взяли під варту і дозволили проводити заочне розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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