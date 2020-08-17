НАБУ і САП проігнорували справу 'Роттердам+' на підсумковій пресконференції – ЗМІ

Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Андрій Ситник і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький на пресконференції за підсумком I півріччя 2020 р. не згадали про провал розслідування у справі "Роттердам+". Пресконференція відбулася в понеділок у Державному інформагентстві "Укрінформ".

Про це пише видання "Znaj".

Керівники антикорупційних органів проігнорували справу " Роттердам+" у презентації підсумків своєї роботи, також жодних згадок у цій справі не було в мультимедійних матеріалах, які глави НАБУ і САП демонстрували на початку пресконференції.

Нагадаємо, що 8 серпня 2020 р. закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+", і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів сторони захисту, за 3,5 роки, які тривало розслідування, НАБУ не знайшло підтвердження того, що дія формули завдала збитків. 12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про завдання формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Постанова про зупинення розслідування була направлена стороні захисту 13 серпня. Прокуратура пояснила рішення зупинити розслідування необхідністю отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу. При цьому в постанові САП йдеться про запити, датовані, зокрема, 2018 і 2019 рр.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії формули, ще наприкінці червня 2020 року підтвердив і сам голова САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе раніше також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що вона може розвалитися в суді.

У розслідуванні справи "Роттердам+" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їхню роботу становили 96 млн грн, за оцінками ексголови НКРЕП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля під час встановлення прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставлення вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасовано з 1 липня 2019 р. з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і дотепер діє під час визначення вартості природного газу для населення. Цей принцип – так звана формула "Амстердам+" – у червні 2020-го було прописано в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив, зокрема, президент Володимир Зеленський.

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