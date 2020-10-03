НАБУ фабрикує докази в "Роттердам+" за допомогою кишенькового експерта – адвокат

Марія Шевчук Економіка 10:52, 3.10.2020

Національне антикорупційне бюро намагається долучити до вже закритої справи "Роттердам+" виконаний заднім числом висновок "кишенькового" експерта по начебто "збитки" від дії формули.

Про це журналістам повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

"Детективи знайшли такого ж безпринципового кишенькового експерта, який надав висновок щодо начебто наявності збитків. Тобто ми маємо у цій справі безпрецедентні приклади штучного створення цієї конспірологічної версії, щодо формули "Роттердам +", – повідомила адвокат.

Дії НАБУ, за словами Дригваль, є грубим порушенням норм кримінально-процесуального кодексу і є всі підстави стверджувати про факти відробки доказів з боку слідства.

"Ті докази, які були покладені в основу підозри, вони були штучно створені і сфабриковані. І наразі ці дії продовжуються намаганням органів досудового розслідування довести цю спотворену теорію в суді", – зазначила адвокат.

Сторона захисту звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою про фальсифікацію матеріалів закритої справи "Роттердам+" з боку детективів НАБУ.

Адвокат зазначила, що понад 10 державних і міжнародних експертиз підтвердили економічну і правову обґрунтованість формули "Роттердам+". Жодна з них не підтвердила збитки від дії формули і повністю спростувала підозри детективів.

"Ми вважаємо, що суд буде керуватися виключно законом і надасть належну правову оцінку усім документами", – зазначила адвокат Дригваль.

Нагадаємо, справу "Роттердам +" закрито 27 серпня 2020 року через відсутність в ній складу злочину. За 3,5 року детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від дії формули.

4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули "Роттердам +".

11 серпня 2020 р відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу.

Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим.

Через місяць після закриття справи і підтвердження цього рішення Вищим антикорупційним судом, НАБУ повідомило про отримання "експертизи від приватної особи", яка нібито підтверджує 40 млрд грн "збитків" від дії формули.

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