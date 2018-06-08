УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

"Набридло!" Гройсман ініціює перевірку Антимонопольного комітету

632Читати новину російською

Кабінет міністрів має намір доручити Державній аудиторській службі провести аудит і перевірку Антимонопольного комітету України.

"Я хочу сказати, що дії Кабінету міністрів і прем'єр-міністра будуть жорсткіше, набридло. Ми тут намагаємося з ранку до вечора будувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні, а той чи інший чиновник намагається нам це зруйнувати", - заявив прем'єр Володимир Гройсман, передає УНІАН.

За його словами, в більшості випадків дії АМКУ не сприяють проведенню чесних тендерних процедур.

Новини
Підвищення цін на газ в Україні: Гройсман розповів про вимогу МВФ

"Хоча можу сказати, що керівник Антимонопольного комітету намагається багато речей в ньому змінити, але там не все від нього залежить. Там така система управління "демократична", коли кожен сам собі будує свою систему управління", - зазначив Гройсман.

У зв'язку з цим прем'єр закликав нардепів підтримати президентський законопроект, який посприяє системній ліквідації проблем в роботі АМКУ з державними закупівлями.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Гройсман назвав діяльність Антимонопольного комітету неефективною і заявив, що бачить ознаки корупційних ризиків в його роботі.

Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкти
Антимонопольний комітет УкраїниВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги