"Набридло!" Гройсман ініціює перевірку Антимонопольного комітету

Кабінет міністрів має намір доручити Державній аудиторській службі провести аудит і перевірку Антимонопольного комітету України.

"Я хочу сказати, що дії Кабінету міністрів і прем'єр-міністра будуть жорсткіше, набридло. Ми тут намагаємося з ранку до вечора будувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні, а той чи інший чиновник намагається нам це зруйнувати", - заявив прем'єр Володимир Гройсман, передає УНІАН.

За його словами, в більшості випадків дії АМКУ не сприяють проведенню чесних тендерних процедур.

"Хоча можу сказати, що керівник Антимонопольного комітету намагається багато речей в ньому змінити, але там не все від нього залежить. Там така система управління "демократична", коли кожен сам собі будує свою систему управління", - зазначив Гройсман.

У зв'язку з цим прем'єр закликав нардепів підтримати президентський законопроект, який посприяє системній ліквідації проблем в роботі АМКУ з державними закупівлями.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Гройсман назвав діяльність Антимонопольного комітету неефективною і заявив, що бачить ознаки корупційних ризиків в його роботі.