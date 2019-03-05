"Наближаються до Путіна": у Росії розповіли про нові "санкції з пекла"

Новий склад Конгресу Сполучених Штатів готовий прийняти "Закон про захист безпеки США від агресії Кремля" (DASKA-2019), який більш відомий як "санкції з пекла".

Предмет обмежувальних заходів у законодавчій ініціативі значно розширено – нафта, газ, інвестиції, держборг, банки, персональні санкції, повідомив російський підприємець і політик Костянтин Боровий у блозі OBOZREVATEL.

Крім того, закон може зобов'язати Національну розвідку США надати доповідь про фінансовий стан президента РФ Володимира Путіна, про його активи, зокрема про компанії, які він може використовувати, щоб приховати свої активи від публічного розкриття.

"Півтора-два трильйони доларів, захованих у щурячих нірках, інвестовані в добропорядні проекти, опиняться на світлі. З'являться проблеми з фінансуванням агентурних мереж і найближчих родичів всіх подільників, дочки можуть залишитися без приданого, а синки без теплих місць у західних компаніях", – зазначив Боровий.

За його словами, санкції впритул наблизилися до тих, хто їх найменше боявся, і навіть глузливо закликав до їх посилення – до оточення Путіна і російських чиновників.

"Крім того, тепер держсекретар США зобов'язаний зробити висновок про відповідність Росії критеріям держави-спонсора тероризму. У цьому, власне, сумнівів немає, але озвучування цього факту багато змінить у ставленні до Росії. Останнє – натяк на наступну стадію санкцій або навіть на ембарго", – підсумував Боровий.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли до санкційного список сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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