"Наближається криза": в діях Путіна побачили загрозу для економіки Росії

В Європі за останній час ЗМІ почали активно розхвалювати "умілі" дії президента Росії Володимира Путіна, в той же час всередині країни справи у нього йдуть не так гладко.

Таку думку висловив австрійський журналіст Андре Балліна у статті для видання Der Standard, передає "ИноТВ". Він попередив, що Росії загрожує "кредитна бульбашка", банківська криза і подальше ослаблення економіки.

У матеріалі сказано, що західні ЗМІ активно згадують про візит Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карини Кнайсль і переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також, як зазначено, російські видання виходять з переможними заголовками: "Спроба ізолювати Росію провалилася".

На думку журналіста, на внутрішньополітичній арені "причин для ейфорії мало", оскільки дані Росстату за перше півріччя 2018 року "приводять до тями". У порівнянні з тим самим періодом у 2017-му ВВП зріс лише на 1,6%, що не виправдало оптимістичні прогнози Міністерства економіки Росії та Центробанку, пояснює австрійський журналіст.

"Також головна проблема полягає в тому, що в даному випадку йдеться не про тимчасовий квартальний провал, а індикатор подальшого ослаблення російської економіки. Річ у тім, що основні драйвери економічного зростання першої половини 2018-го починають втрачати своє значення. Це експорт, споживчий попит, великі держзамовлення і Чемпіонат світу з футболу", - пояснив Баллін.

Він наголошує, що ЧС уже минув, всі масштабні будівельні проекти, що фінансуються державою, завершені, а споживчий попит знову почав падати.

Володимир Путін

"У порівнянні з минулим роком у червні 2018-го обсяг роздрібної торгівлі збільшився на 3%. Покупки охоче здійснювали не тільки іноземні туристи, а й росіяни, окрилені несподівано хорошим виступом своєї збірної з футболу. Втім, зараз людей знову турбують повсякденні клопоти. Доходи населення продовжують стагнувати", - сказано у статті.

За даними журналіста, росіяни знову почали економити, а середній чек покупок в країні досяг мінімуму за останні два роки.

"У порівнянні з минулим роком у 2018-му кількість позик збільшилася на 20%. У зв'язку з цим зросла загроза виникнення так званого "кредитної бульбашки". І перші ознаки вже проявляються: у поточному році 5,6 млн росіян вже відвідував судовий пристав. Це на мільйон більше, ніж у 2017-му. Сукупний борг населення перед банками становив 26,3 млрд євро", - пояснив автор.

Баллін вважає, що єдиний фактор, який ще може зберегти курс на розвиток російської економіки - це стабільно високі ціни на нафту. За його словами, занепокоєння також викликають нові антиросійські санкції США, через які впав рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який позначиться на цінах в країні. 14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".