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"На жалість тиснуть": українців попередили про хитру аферу з мобільними

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В Україні шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою фейкових повідомлень на мобільний.

Зокрема, аферисти відправляють жертві смс про зарахування грошей на рахунок телефону, а потім просять повернути кошти назад, свідчить публікація користувача Марини Грищук у Facebook.

"Господи, помилилася і перевела вам 50 грн. Поверніть будь ласка назад. Доцю в пологовий будинок забрали, а у нас в селі термінал не працює", – пише шахрай у смс.

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"Це шахраї, а точніше люди з в'язниці сидять і відправляють такі смс, раптом хтось поведеться!" – пише Марина Ольшевська.

"Мені подібне приходило, тільки тут уже на жалість тиснуть", – додала вона.

"Інформація (смс) про поповнення рахунку повинна від оператора приходити, а не з лівого номера", – резюмувала Вікторія Дудаш.

"На жалість тиснуть": українців попередили про хитру аферу з мобільними
"На жалість тиснуть": українців попередили про хитру аферу з мобільними
"На жалість тиснуть": українців попередили про хитру аферу з мобільними

Шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний

Шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
афера шахраї
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