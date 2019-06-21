На зброю і оборону: США схвалили $700 млн допомоги для України

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила проекти законів, у яких передбачено майже 700 млн доларів фінансової допомоги для України.

"Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік", – повідомляє у Facebook Посольство України в США.

Зокрема, у проекті закону “Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік” кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Києва, визначений в обсязі 250 млн доларів.

Із зазначеної суми 50 млн доларів має бути спрямовано виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та Агентства з міжнародного розвитку визначено обсягом 445,7 млн доларів.

Проекти аналогічних законодавчих актів повинні бути ухвалені також Сенатом.

Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їх остаточну редакцію, яку буде передано на підпис президентові Дональду Трампу.

Палата представників Конгресу США схвалила проекти низки законів

Нагадаємо, у травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в якому закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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