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На зброю і оборону: США дадуть Україні сотні мільйонів доларів

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Сполучені Штати в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

Відповідні кошти будуть виділені в рамках програми "Ініціатива безпеки допомоги Україні, йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в США, опублікованому у Facebook.

Згідно з документом, фінансову допомогу планується направити на підтримку Збройних сил і національних сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані Києву Вашингтоном.

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У посольстві підкреслили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропоновану суму допомоги Україні збільшили на 50 млн доларів.

Тепер бюджетний запит повинен пройти обговорення у Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

На зброю і оборону: США дадуть Україні сотні мільйонів доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає понад 620 млн доларів. Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення витрат країні.

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Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"а также для для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Киеву Вашингтоном" в Америке военного хлама под списание на сотню Украин хватит! А там и деньги прокрутят, и от хлама избавятся, да ещё и на его последующем обслуживании заработают!
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
А помнится на радионож ,для лечения онко у детей ,собирали всем миром,хотя для штатов это копейки...вот и весь хуй демократический .до копья ..
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Sekeliv Zadroka, какие операции? какие переговоры? Там война и будут спонсировать до последнего хохла.
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