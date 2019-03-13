На зброю і оборону: США дадуть Україні сотні мільйонів доларів

Сполучені Штати в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки й оборони.

Відповідні кошти будуть виділені в рамках програми "Ініціатива безпеки допомоги Україні, йдеться у повідомленні на сторінці посольства України в США, опублікованому у Facebook.

Згідно з документом, фінансову допомогу планується направити на підтримку Збройних сил і національних сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані Києву Вашингтоном.

У посольстві підкреслили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропоновану суму допомоги Україні збільшили на 50 млн доларів.

Тепер бюджетний запит повинен пройти обговорення у Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким Україна отримає понад 620 млн доларів. Президент України Петро Порошенко подякував за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення витрат країні.

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