На Закарпатті шахрай виманив у знайомих 9 млн грн для операцій з криптовалютою

На Закарпатті поліцейські затримали шахрая з села Великий Раковець Іршавського району, який виманив у знайомих майже 9 млн грн під приводом купівлі-продажу криптовалюти.

У прес-службі місцевої поліції розповіли, що схему 23-річний хлопець організував ще у 2017 році.

"Коли потерпілі зрозуміли, що їх обдурили і жодного заробітку на перепродажі біткоїнів у них не буде, захотіли повернути свої гроші. Але шахрай раптово зник і довгий час переховувався", – заявили в поліції.

bloomchain.ru

На своїх жертв хлопець заробив 8,8 млн грн. 3 січня шахрая все ж затримали і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 630 600 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні новорічних свят знову активізувалися шахраї, які виманюють у українців мільйони гривень. В основному працюють через SMS-повідомлення і шахраюють з банківськими картами. За грудень зловмисники провернули кілька як нових, так і вже давно перевірених схем.

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