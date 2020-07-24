На Закарпатській митниці дивним чином зникла частина контрабанди - ЗМІ

На Закарпатській митниці затримали партію контрабандної електроніки, яку намагались провезти через українсько-словацький кордон. З самого початку партію гаджетів оцінили у 100 млн грн, але потім частина товару на 7 млн грн просто зникла за дивних обставин.

Про це повідомляє видання "Високий Замок" з посиланням на свої джерела в Закарпатській митниці ДФС.

"Дивні речі кояться із затриманою ще на початку червня на українсько-словацькому кордоні партією електроніки. Нагадаємо, що, за офіційною інформацією пресслужби СБУ, під виглядом автозапчастин в Україну намагалися ввезти брендові гаджети на суму понад 100 мільйонів гривень. Нині ж вартість затриманого товару починає різко знижуватися. Ба більше! Його намагалися викрасти і усіляко приховують від уваги преси", – стверджує видання.

За словами співрозмовника видання, згадану партію контрабандних гаджетів невідомі особи намагалися викрасти, пошкодивши стіну митного складу на околиці Ужгорода. Однак, вчасно спрацювала сигналізація і зловмисники втекли.

Партія контрабанди на Закарпатській митниці СБУ

"Після цього ми спробували отримати дозвіл на відвідини цих складів, аби на власні очі пересвідчитися, що техніка там таки є. Однак, начальник Закарпатської митниці Держмитслужби Олександр Богаш нам у цьому відмовив, мовляв, без згоди слідчого у справі журналістів туди впустити не можна", – сказано в матеріалі.

Виданню вдалося з’ясувати, що у Закарпатській митниці та ДФС уже фігурує інформація про вартість товару не у 100 млн грн, а у 93 мільйони. Зазначається, що 7 мільйонів просто зникли за невідомих обставин.

"Аби дізнатися, звідки взялася така розбіжність у мільйонах, навідуємося до слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області. Вже на порозі отримуємо словесного прочухана від куратора цього підрозділу Ігоря Вербицького за те, що насмілилися відвідати його "режимний об’єкт". Мовляв, хто ви такі, щоб до нас сюди приходити, розпитувати і сумніватися у нашій сумлінності? Пан Ігор, перебуваючи на роботі без захисної маски, помітно нервував, кричав під час розмови, розповідаючи, що митний склад – не прохідний двір, аби він туди запускав кого завгодно. Про зміну митної вартості фіскальний чиновник сказав, що вартість затриманого товару становила 93 мільйони з самого початку. А 100 мільйонів, з його слів, придумали журналісти, округливши суму для сенсації", – пояснює видання.

Партія контрабанди на Закарпатській митниці СБУ

Проте, зазначається в тексті, спершу інформацію про затриману партію техніки на 100 млн оприлюднила саме СБУ.

Зокрема, Вербицький відмовив журналістам у візиті на митний склад, апелюючи тим, що це дуже довга бюрократична процедура і він її не буде організовувати.

Проте слідчий ГУ ДФС у цій справі Тарас Вербицький підтвердив у коментарі, що спроба проникнення на склад таки була.

"Слідчий підтвердив нашу інформацію про те, що на митному складі справді була спроба проникнення, і, що тільки вчора на партію електроніки, про яку йдеться, суд наклав арешт. Запитуємо, чому так довго не накладали арешт, для цього знадобилося кілька тижнів? Виявляється, увесь цей час затримане описували й рахували. Рахували митники, прокурори і ДФС. Так рахували, що пан Тарас досі не знає, скільки штук товару там залишилося і яка його точна вартість. А в СБУ, мовляв, сказали на око, поверхнево", – повідомляється в матеріалі.

Партія контрабанди на Закарпатській митниці СБУ

Зокрема слідчий не зміг назвати власника контрабандного товару.

"Каже, затримали водія, а він за вантаж відповідальності не несе. Тобто, арештована партія елітних смартфонів та ноутбуків — нічийна і, теоретично, має бути реалізована на користь держави. Щоправда, враховуючи, які дивні речі відбуваються навколо цих гаджетів, про їхню подальшу долю можна тільки здогадуватися", – резюмує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці червня під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Державної митної служби України Денис Пудрик.