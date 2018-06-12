На Заході жорстко пройшлися по аргументам Росії на користь газопроводу Путіна

Газовий проект "Північний потік - 2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України, роз'їдає єдине законодавче поле ЄС, як корозія.

"Лобісти проекту кажуть, що законодавство ЄС не застосовується. Але справа в тому, що воно застосовується до всіх імпортних трубопроводів. Наприклад, до Ямалу, який йде з Росії через Білорусь до Польщі", - заявив старший науковий співробітник Atlantic Council, викладач Лондонського міського університету Алан Райлі, пише в Facebook НАК "Нафтогаз України".

Він зазначив, що на конференції "Російсько-українська газова суперечка - наслідки для Західної Європи", яка відбулася в Осло, він чув багато різних аргументів на користь "Північного потоку - 2".

"Одні кажуть: "Він проходить через країну, яка не входить до ЄС". Цікаво, але непереконливо. Тоді вони кажуть: "Він з’єднаний з іншими газопроводами". Теж цікаво, але ж це лише означає, що європейське законодавство поширюється як на "Північний потік - 1", так і на "Північний потік - 2", - зазначив Райлі.

Старший науковий співробітник Atlantic Council також висміяв аргумент росіян, які заявили, що законодавство ЄС не повинно застосовуватися до їх проекту, оскільки трубопровід проходить морем, а не по суші.

"Ну просто фантастичний аргумент! Якщо застосувати його до Британії і Brexit, британці могли б сказати: "Нащо нам виходити з ЄС, якщо ми острів, ми у морі, тобто, до нас законодавство ЄС не має застосовуватися.То можна лишитися і не виконувати те, що не подобається", - резюмував Райлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" . Якщо Берлін припинить підтримку російського газопроводу, то Вашингтон почне обговорення з Брюсселем щодо нової торговельної угоди.